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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki sular durulmadı! Eski eşine acımadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki sular durulmadı! Eski eşine acımadı

Feyza Aktan, Özcan Deniz’in kendisine tahsis ettiği aracını geri istemesiyle küplere binmiş ve karşı dava açmıştı. Deniz; farklı suçlardan yaklaşık 200 bin TL trafik cezası yiyen Aktan’dan aracı “Beni zarara uğrattı” gerekçesiyle geri almak istedi.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu.



Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı.



Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı.



Özcan Deniz, kendi üstüne olan ancak Feyza Aktan'ın kullandığı aracı geri almış ve ikili bu nedenden dolayı da mahkemelik olmuştu.



HEPSİNİN ÖDEMESİNİ YAPTI

Takvim'in haberine göre, Deniz Aktan'ın 2018'den beri kullandığı araç nedeniyle kendisine gelen trafik cezalarını görünce büyük şok yaşadı.



Feyza Aktan'ın kullandığı araca yanlış park, ters yola girme, kırmızı ışık ve hız limitlerini aşma gibi nedenlerle 200 Bin TL'ye yakın trafik cezası kesilmiş.



200 bin TL'yi ödeyen Özcan Deniz, dekontu da "Beni zarara uğrattı" diyerek mahkemeye delil olarak sunmuş.

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