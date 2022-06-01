Demet Akalın alay konusu oldu! Kozmetik fuarında kendinden geçti
Geçtiğimiz gün kozmetik fuarına katılan Demet Akalın, adeta rafları boşalttı. Ünlü şarkıcının yardımcının tuttuğu poşete ürünleri atması, sosyal medyada alay konusu oldu.
Magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinin başında gelen Demet Akalın, önceki gün bir kozmetik fuarına davet edildi.
Fuara gidip tek tek standları dolaşan Akalın, yardımcısına tutturduğu poşete ürünleri doldurdu.
Oje ve cilt maskesi gibi en ucuz ürünleri bile bedava diye poşete doldurup adeta rafları boşaltan ünlü şarkıcı, daha sonra bir yağ yakma aletinin üzerine oturdu.
BUNU DA EVE GÖNDERİN
"Bak oturuyorum, çok beğendim; bunu da eve gönderin" diyen Demet Akalın, sosyal medyada beleşçiliğiyle alay konusu oldu.
Daha yeni Bodrum'dan 12 milyon TL'ye villa alan ünlü popçu için "Demek ki böyle zengin oluyor" yorumları yaptı.
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