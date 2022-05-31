Survivor kim elendi son dakika? 31 Mayıs Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 1 Haziran Çarşamba akşamı yanıt bulacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha sürgün adasına gönderiliyor. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;

SMS sıralamasına göre adaya veda eden isim …. oldu.