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Survivor kim elendi son dakika? 31 Mayıs Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Survivor kim elendi son dakika? 31 Mayıs Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi yarışmacının adaya veda edeceği merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirlendi. Peki, Survivor kim elendi son dakika? 31 Mayıs Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi son dakika? 31 Mayıs Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2022'de elenen isim merak ediliyor. Ayşe, Anıl ve Sema elenme adayı olurken, 4. eleme adayı ise bu akşam belli olacak. Sonrasında ise ada konseyinde elenen isim açıklanacak. Peki, Survivor kim elendi son dakika? 31 Mayıs Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 1 Haziran Çarşamba akşamı yanıt bulacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha sürgün adasına gönderiliyor. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;

SMS sıralamasına göre adaya veda eden isim …. oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapılıyor. Survivor 120. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Survivor eleme adayları Anıl, Ayşe, Sema oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI 30 MAYIS 2022 KİMLER OLDU?

Sevilen yarışmada, bu haftanın eleme adayları Anıl ve Ayşe olmuştu. Üçüncü isim de oy çokluğu ile Sema oldu.

SURVİVOR'DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık heyecanı ile parkura çıkmayı sürdürüyor. İki oyun sonunda kaybeden ünlüler eleme potasına aday göndermişti. Yarışmacılar üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. Oyunun ödülü ise tekne keyfi ile birlikte müzik, yemek, eğlence ve 1 gece de konaklama oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyunununda kadınlar yarışını gönüllüler aldı, erkekler oyunu aypıldı ve Atakan'ın sayısı ile üçüncü dokunulmazlık da gönüllülerin oldu.

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