Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele sürüyor. Diğer yandan 3. eleme adayı ise oyun sonucunda belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...