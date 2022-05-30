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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele sürüyor. Diğer yandan 3. eleme adayı ise oyun sonucunda belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3. eleme adayı...

SURVİVOR'DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık heyecanı ile parkura çıkmayı sürdürüyor. İki oyun sonunda kaybeden ünlüler eleme potasına aday göndermişti. Yarışmacılar üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. Oyunun ödülü ise tekne keyfi ile birlikte müzik, yemek, eğlence ve 1 gece de konaklama oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyunununda kadınlar yarışını gönüllüler aldı, erkekler oyunu sürüyor. Ancak kazanan henüz belli olmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI 30 MAYIS BELLİ OLDU MU?

Sevilen yarışmada, bu haftanın eleme adayları Anıl ve Ayşe olmuştu. Üçüncü isim henüz belli değil.

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