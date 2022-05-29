Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında bir isim eleme adayı olarak gösterilecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin eleneceği merak ediliyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yarışmanın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
28 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor' All Star'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 28 Mayıs ödül oyununu ve 50 bin TL para ödülünü kazanan takım belli oldu.
Ünlüler takımının kazananı Sema, Gönüllüler takımının kazananı Hikmet ile yarıştı. 4-0'lık skorla Hikmet ödülü Gönüllüler takımına kazandırdı.
28 MAYIS TÜRK YUNAN FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor Türk Yunan futbol maçı 9-9'luk skorla sona erdi. Kıran kırana mücadelenin kazananı olmadı.
28 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümle birlikte netlik kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk edeme adayı olan isim belli oldu.
Oylamada Ayşe 2 oy alırken Anıl 3 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Anıl Berk Baki oldu.
29 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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