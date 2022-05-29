Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin eleneceği merak ediliyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yarışmanın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?