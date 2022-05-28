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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkı bitti mi? Şaşırtan tepki

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkı bitti mi? Şaşırtan tepki

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam katıldığı ödül töreninde Evirgen’le yaşadığı aşkın bittiğini ilk kez ima etti.

Giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam katıldığı ödül töreninde yine nefes kesti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından "yılın EN'leri" ödül törenine katılan Sarıkaya, güzelliğiyle hayran bıraktı.

ŞAŞIRTAN UMUT EVİRGEN AÇIKLAMASI

"Çok mutluyum gençlerden böyle bir ödüle layık görüldüğüm için" diyen Sarıkaya, "Evimizde böyle bir ödül almak harika bir şey Alice'i yeni bitirdim" dedi.

Sarıkaya muhabirlerin ''Umut Evirgen'den ayrıldınız mı?" sorusunu üstü kapalı doğruladı: Arkadaşlar burada bunu konuşmayalım Gerçekten hiç yeri ve zamanı değil."

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