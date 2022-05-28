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Erkan Petekkaya ve Nilperi Şahinkaya Fransa'da kabusu yaşadı! Tatilleri zehir oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Erkan Petekkaya ve Nilperi Şahinkaya Fransa’da kabusu yaşadı! Tatilleri zehir oldu

Bu yıl 75'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, ünlü isimlerin kabusu oldu. Önce Erkan Petekkaya ardından da Nilperi Şahinkaya hırsızların hedefi oldu. Petekkaya'nın telefonunun çalınmasının ardınan aynı festivale katılıp ardından Marsilya’ya geçen Nilperi Şahinkaya’nın cüzdanı ve pasaportu çalındı.

Bu yıl 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali için Fransa'ya giden iki oyuncu, tatsız sürprizlerle karşılaştı.



İlk olarak Erkan Petekkaya, Cannes'daki restoranda bir süre daha oturduktan sonra oteline dönmek için festival alanından taksi durağına doğru yürürken telefonu çaldı. Petekkaya, telefonda konuşarak yürüdü.



Bu arada bir kapkaççı, Petekkaya'nın elinden telefonu alıp koşmaya başladı. Oyuncu, 300 metrelik bir kovalamacadan sonra hırsızı yakaladı.



Ünlü oyuncu, olayı da şöyle anlattı: "Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup, devriye gezen polislere götürdüm."

Erkan Petekkaya'dan sonra hırsızlık şokunu yaşayan isim Nilperi Şahinkaya oldu. Festival için gittiği Cannes'dan sonra Marsilya'ya geçen güzel oyuncunun çantası çalındı.



Çantasının içerisindeki cüzdanıyla beraber kimliği ve pasaportu da giden Nilperi Şahinkaya, soluğu Türk konsolosluğunda aldı.



Güzel oyuncu, buradaki görevlilerin yardımıyla hemen geçici bir pasaport çıkardı.



YENİ PASAPORT ÇIKARTTI

Erkan Petekkaya, yaşadığı olay nedeniyle bir anlık şok geçirdiğini ama kısa sürede normale döndüğünü söyledi.

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