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Shakira'ya büyük şok! 6 farklı suçtan hapis cezası

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Shakira’ya büyük şok! 6 farklı suçtan hapis cezası

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 14,5 milyon euroluk vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak. Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada ise, Kolombiyalı şarkıcının "kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği" bildirildi.

Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme, şarkıcının yargılanması için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi.

Savcılık, 2012-2014 yıllarına ait dönemde 14,5 milyon euro vergi kaçırdığı iddiasıyla Shakira hakkında 6 farklı suçlamayla para ve hapis cezası talep ediyor.

Diğer yandan Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Kolombiyalı şarkıcının "kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği" bildirildi.

Avukatlık bürosu, "savunma tarafından öne sürülen iddiaların mahkemece reddedilmediğini, olağan sürecin devam ettiğini" belirtti.

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