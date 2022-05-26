Kubilay Aka ve Beyza Güneş’in ’ifşa’ davasında flaş gelişme

Kubilay Aka, uyurken çekilen fotoğrafını ve mesajlarını ifşa ettiği iddiasıyla eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Güneş ise Aka'nın kendisini tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek, savcılığa başvuruda bulunmuştu. Beyza Güneş, oyuncunun mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Kubilay Aka'nın da "Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın" şeklinde mesaj atıp tehdit ettiği iddia edilmişti.