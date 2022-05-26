Kubilay Aka ve Beyza Güneş’in 'ifşa' davasında flaş gelişme
Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş arasındaki ‘ifşa’ davasında yeni gelişme yaşandı. Sekiz yıla kadar hapsi istenen Güneş, duruşmaya katılmazken dört yıla kadar hapsi istenen Aka ise İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada ifade verdi. Şikayetçi olmadığını söyleyen oyuncu, “Beyza ile aramızda anlaştık" dedi.
Kubilay Aka, uyurken çekilen fotoğrafını ve mesajlarını ifşa ettiği iddiasıyla eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Güneş ise Aka'nın kendisini tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek, savcılığa başvuruda bulunmuştu. Beyza Güneş, oyuncunun mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Kubilay Aka'nın da "Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın" şeklinde mesaj atıp tehdit ettiği iddia edilmişti.
Karşılıklı şikayetlerin ardından Kubilay Aka hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar, Beyza Güneş hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
"BEYZA İLE ANLAŞTIK"
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, Kubilay Aka avukatıyla birlikte katıldı. Beyza Güneş ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Aka, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Beyza ile aramızda anlaştık ve uzlaştık. Şikayetçi değilim" dedi.
Aka'nın ifadesinin ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları sonucu dava açıldığı ancak iddia edilen suçların uzlaşma kapsamında kaldığı belirtildi. Tarafların yargılama sürecinde uzlaştıkları belirtilen mütalaada, davanın düşmesine karar verilmesi talep edildi.
DAVA DÜŞTÜ
Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Kubilay Aka, "Mütalaaya katılıyorum. Diyecek bir şeyim yok" dedi. Alınan son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, iddia edilen suçların uzlaşma kapsamında kaldığı ve tarafların uzlaştığı gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.
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