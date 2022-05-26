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Can Yaman'ın başı dertte! Önce evini değiştirdi şimdide...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Can Yaman’ın başı dertte! Önce evini değiştirdi şimdide...

Takıntılı hayranları nedeniyle zor günler geçiren ve İtalya'daki evini değiştirmek zorunda kalan Can Yaman, Bebek’teki hukuk bürosunu da takıntılı fanları yüzünden satışa çıkardı.

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