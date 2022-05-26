İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 26 Mayıs İntagram'da neden eski gönderiler geliyor, sorun mu var?
İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün akşam saatlerinde Instagram 'da akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Eski gönderilerin yeniden üst sıralara gelmesinin ardından konu hakkında detay kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 26 Mayıs İntagram'da neden eski gönderiler geliyor, sorun mu var?
İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 26 Mayıs İntagram'da neden eski gönderiler geliyor, sorun mu var? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram'da sorun yaşandığını belirten kullanıcılar, kaynaklanan sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 26 Mayıs İntagram'da neden eski gönderiler geliyor, sorun mu var?
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.
En çok bildirilen sorunlar
64% Uygulama
27% Gönderme
9% Oturum aç
İNSTAGRAM MESAJ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?
Instagram Direct, bir veya birden fazla kişiye mesaj göndermenize olanak tanır. Bu mesajlar; metin ve çekebileceğiniz veya kütüphanenizden yükleyebileceğiniz fotoğraf ya da videoları içerebilir. Instagram Direct'te şunları da mesaj olarak gönderebilirsiniz:
Akışta gördüğünüz gönderiler
Kaybolan fotoğraf ve videolar
Instagram profilleri
Instagram Direct ile gönderdiğiniz mesajları görmek için
Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun.
Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.
Akışta yer alan ve Instagram Direct kullanılarak gönderilen bir gönderi, bu gönderiyi zaten görebilen kişiler tarafından görülebilecektir. Örneğin, gizli bir hesabın gönderisini mesaj olarak gönderirseniz gönderiyi yalnızca hesabı takip eden kişiler görebilecektir.
Instagram Direct ile gönderilen fotoğraflar ve videolar, Instagram aracılığıyla Facebook veya Twitter gibi diğer internet sitelerinde paylaşılamaz ve konu etiketi ve konum sayfalarında görünmez.
Instagram Direct ile aldığınız mesajları nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenin.
İNSTAGRAM MESAJLARI NASIL GÖRÜRÜM?
Direkt mesajları Android ve iPhone için Instagram uygulamasından veya Android için Instagram Lite uygulamasından görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Birisinin gönderdiği direkt mesajı görmek için:
Akışınızın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.
Görüntülemek istediğiniz konuşmaya dokunun.
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