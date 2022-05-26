İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 26 Mayıs İntagram'da neden eski gönderiler geliyor, sorun mu var? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Instagram'da sorun yaşandığını belirten kullanıcılar, kaynaklanan sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden girmiyor? 26 Mayıs İntagram'da neden eski gönderiler geliyor, sorun mu var?