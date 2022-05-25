Rapçi Sefo hakkında şok iddia! Başı derde girdi
Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Sefa, rap müziğin yükselişiyle birlikte konserden konsere koşmaya başladı. Son bir yılda 100’den fazla konser veren şarkıcı, yoğun ilgi nedeniyle konser ücretini de artırdı. Ancak ünlü rapçinin kanuna aykırı olarak serbest meslek makbuzu kesmediği iddia edildi.
Son dönemin gözde rap'çisi Sefo, bir yıl içinde 100'ün üzerinde konser verdi. Sahneye çıkmak için 350 bin lira alan rap'çinin, gelir bildirimi için zorunlu olan serbest meslek makbuzunu hiç kesmediği iddia ediliyor.
KONSER BAŞI 350 BİN KAZANIYOR
Müzik dünyasında rap'in çıkışı devam ediyor. Son dönemde konserlerde popçulardan çok rap'çiler ilgi görüyor.
En çok talep edilen isimlerden biri ise Sefo! Şarkıcı, Bilmem mi şarkısıyla konserden konsere koşuyor. Ünlü rap'çi son bir yıl içinde 100'den fazla konser verdi. Yoğun ilgi nedeniyle ekstra ücretini de artıran sanatçı, artık sahneye 350 bin liraya çıkıyor.
KANUNLARA AYKIRI ŞEKİLDE MAKBUZ KESMİYOR
Bu arada Sefo ile anlaşanlar, konser ücretlerini babasının şahıs şirketine yatırıyor. Sefo'nun kanunlara aykırı şekilde serbest meslek makbuzu kesmediği iddia ediliyor.
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