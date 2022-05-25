İbrahim Kutluay'dan Edwina Sponza'ya olay gönderme: Arsız
Sayısız kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında yine kriz çıktı. Sosyetik aşkını sosyal medyadan silen Kutluay, Sponza’ya taşını attı: “Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor, çok net!”
Magazin dünyasının en çok ayrılıp barışma rekorunu ellerinde bulunduran Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay. yine bekleneni yaptı!
Çok değil daha birkaç hafta öncesinde romantik pozlarını paylaşan sosyal medyada paylaşan ikilinin evlilik kararı aldığı da iddia edilmişti.
Ancak yıllardır yılan hikayesine dönen ilişkileriyle gündem olan ikili, yine şiddetli bir tartışmaya tutuştu.
Dedikodulara göre bu krizin nedeni de sosyetik güzelin aşırı kıskançlığıydı.
TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR
48 yaşındaki güzelin kaprisleri karşısında bunalan eski basketbolcu, önce Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı ayın kaçında, bu ay mı bitiyor?
- KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak? Burslar ne zaman yatar 2022?
- Masumlar Apartmanı final bölümü nerede çekildi? Masumlar Apartmanı son sahne nerede, İstanbul'da mı çekildi?
- Yargı dizisi sezon ne zaman final yapacak? Yargı sezon final tarihi açıklandı mı, kaçıncı bölümde bitecek?
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs SURVİVOR bugün hangi yarışmacı veda etti? EXXEN Kırmızı ve Mavi takım sıralaması...
- Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT'yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor
- Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...
- TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı! TÖDER sonuç ekranı...
- Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?
- Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? EGM ve PA duyurular listesi...