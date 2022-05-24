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Masumlar Apartmanı final bölümü nerede çekildi? Masumlar Apartmanı son sahne nerede, İstanbul'da mı çekildi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Masumlar Apartmanı final bölümü nerede çekildi? Masumlar Apartmanı son sahne nerede, İstanbul’da mı çekildi?

Masumlar Apartmanı final bölümü nerede çekildi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda final heyecanı yaşandı. Diziyi takip edenler final bölümünün nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı final bölümü nerede çekildi? Masumlar Apartmanı son sahne nerede, İstanbul'da mı çekildi?

Masumlar Apartmanı final bölümü nerede çekildi? Masumlar Apartmanı son sahne nerede, İstanbul'da mı çekildi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı dizinin finali bugün yayınlandı. Peki, Masumlar Apartmanı final bölümü nerede çekildi? Masumlar Apartmanı son sahne nerede, İstanbul'da mı çekildi?

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ?

Masumlar Apartmanı dizisinin düşük reytinglerden dolayı final yaptığı iddiası bulunuyor. Dizi bu akşam 71. bölümü ile final yapacak.

MASUMLAR APARTMANI FİNAL BÖLÜMÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sezon finalinin çekildiği yer hakkında detay paylaşılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde bulabilirsiniz...

MASUMLAR APARTMANI 71.BÖLÜM ÖZET

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar.

Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

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