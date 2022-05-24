Yargı dizisi sezon ne zaman final yapacak? Yargı sezon final tarihi açıklandı mı, kaçıncı bölümde bitecek?

Pınar Deniz, Instagram hesanından dizinin 34. bölüm senaryosundan bir kare paylaşarak, ''Peki bu nasıl bir final? Peki benim okurken bu kadar ağlamam normal mi'' notunu düştü. Yayınlanan 33. bölüm Yargı fragmanında ise sezon finaline son iki bölüm kaldığı duyurusunda bulunuldu.