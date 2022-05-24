Yargı dizisi sezon ne zaman final yapacak? Yargı sezon final tarihi açıklandı mı, kaçıncı bölümde bitecek?
Yargı dizisi ne zaman final yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı sezon finali için geri sayıma başladı. Dizinin başrol oyuncularından veda paylaşımları gelirken, sezon final tarihi merak ediliyor. Peki, Yargı dizisi ne zaman final yapacak? Yargı final tarihi açıklandı mı, kaçıncı bölümde bitecek?
Yargı dizisi ne zaman final yapacak? Yargı final tarihi açıklandı mı, kaçıncı bölümde bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yargı için sezon finali bekleniyor. Hayranları dizinin kaçıncı bölümde veda edeceğini merak ediyor. Peki, Yargı dizisi ne zaman final yapacak? Yargı final tarihi açıklandı mı, kaçıncı bölümde bitecek?
YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Bu akşam 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinin sezon finali tarihi dizinin Ceylin'i Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.
Pınar Deniz, Instagram hesanından dizinin 34. bölüm senaryosundan bir kare paylaşarak, ''Peki bu nasıl bir final? Peki benim okurken bu kadar ağlamam normal mi'' notunu düştü. Yayınlanan 33. bölüm Yargı fragmanında ise sezon finaline son iki bölüm kaldığı duyurusunda bulunuldu.
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