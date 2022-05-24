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Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs SURVİVOR bugün hangi yarışmacı veda etti? EXXEN Kırmızı ve Mavi takım sıralaması...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs SURVİVOR bugün hangi yarışmacı veda etti? EXXEN Kırmızı ve Mavi takım sıralaması...

Survivor kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi yarışmacının elendiği merak ediliyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Sude, Ayşe, Berkan ve Hikmet eleme adayı olarak belirlendi. Acun Ilıcalı elenen isimi duyuracak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs SURVİVOR bugün hangi yarışmacı veda etti? EXXEN Kırmızı ve Mavi takım sıralaması...

Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs SURVİVOR bugün hangi yarışmacı veda etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de final haftası yaklaşıyor. Hal böyle olunca ada konseyleri yakından takip ediliyor. Survivor 2022'de yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs SURVİVOR bugün hangi yarışmacı veda etti? EXXEN Kırmızı ve Mavi takım sıralaması...

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENECEK?

Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda edecek. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyurulacak. Haftanın eleme adayları ise şöyle;

Sude

Ayşe

Hikmet

Berkan

Elenen yarışmacı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Henüz Survivor 4. dokunulmazlık mücadelesini gönüllüler kazandı. Ardından konsey sonrası 4. aday takım arkadaşlarının oylarıyla Sude oldu.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlenmişti.

Ardından ise 3. dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler 3. aday olarak Hikmet'i seçti.

4. eleme adayı Sude oldu.

ANIL'DAN OGEDAY'A 'TAKLİTÇİ' BENZETMESİ

Anıl, Hikmet karşısında oyunu kaybettikten sonra bench'teki Ogeday ile tartışma yaşadı. Ogeday oyun sonunda, ''Anıl bizden hala" sözlerini sarf edince Anıl da ''Ogeday küçük Atakan olmuşsun. Böyle konuşmalar...Onun sözleri onun konuşmaları" dedi. Ogeday ise "Nasıl konuşmalar?" olduğununa dair Anıl'a soru yöneltti

"KAYBETMEYİ BİL"

Ogeday'ın "Bu yarışmadaki tek sinirli kişi sensin Anıl" sözlerine karşılık Anıl, "Ben seni sivilde de tanıyorum Ogeday, sen böyle değilsin" ifadelerini kullandı. Tartışmaya, ''Kaybetmeyi bil. Ayşe'yi kaç kere azarladın, bench'te kaç kişiyi azarladın. Sonra da gidip herkesten özür diliyorsun" sözleri ile Ogeday son verdi.

Ogeday ile oyuna çıkan Anıl, kazandığı sayının ardından ''Şimdi anladın mı kardeş o kırmızı takımdakinin kim olduğunu!'' diyerek Ogeday'ı işaret etti.

SURVİVOR KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

ÜNLÜLER

Adem

Sude

Sema

Anıl

Batuhan

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa

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