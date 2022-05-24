Seren Serengil Arto ve Serkan Kaya davasında tanık oldu

SEREN SERENGİL AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Seren Serengil, "Arto'yla beraber çok sevdiğimiz bir ailenin düğününe katılmıştık. Orada ben İbrahim Tatlıses'e masada hakaret edildiği için Serkan Kaya tarafından, hakaret etmeye devam etti. Sonra sahneye çıktı Serkan Kaya kimse alkışlamadı. Ardından Arto çıktı, çok alkış aldı. Bende o sırada arkadaşım olduğu için sosyal medyada canlı yayınla çekiyordum. Sonrasında ben sahne alacaktım. Ben Arto'yu çekerken, tabi Arto çok alkış alınca Serkan Kaya'da hiç alkış alamayınca Arto'da espiri yaptı 'Gördün mü? Sahne dediğin benim gibi sahne olacak' dedi. Espiriler yaparken, bende onu çekiyordum. Sen gel benim kolumu tut, kolumu sık 'O telefonu çabuk kapat, hepsini sileceksin, silmezsen seni çok kötü yaparım' dedi. Otelden çıkarken tekrar saldırdı. Erkek arkadaşım tabi bu sefer müdahale etti. Biz böyle bir saldırıya, özellikle kadın olarak çirkin bir saldırıya uğradık. Ondan sonra Arto'ya saldırdı bu seferde. Arto'ya çirkin hakaretlerde bulundu" dedi.