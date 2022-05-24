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Seren Serengil Arto ve Serkan Kaya davasında tanık oldu

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Seren Serengil Arto ve Serkan Kaya davasında tanık oldu

Arto ile Serkan Kaya arasında devam eden tazminat davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Seren Serengil daha öncesinden Serkan Kaya’yı İbrahim Tatlıses hakkındaki açıklamasını eleştirdiği belirterek‘’ Kendisi bana ‘’Benim okuduğumu İbrahim Tatlıses okuyamaz’’ dedi. Bende Tatlıses’e laf ettirmek istemediğim için masadan ayrıldım. Arto sahnede Serkan Kaya’nın sahnesiyle alakalı espri yaptı ve salondakiler güldü. Sonrasında Serkan Kaya sosyal medyadan Arto’ya zırto şaklaban tarzında söylemlerde bulundu’’ dedi.

Şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğünde sahne aldığı Arto'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek 20 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kaya, Arto'nun "Serkan Kaya, hayatım sahne öğren biraz. Hiçbir b.ka yaramıyorsun. Çıktın buraya böyle diyor; 'şeylerinizi takın'. Neyimizi takacağız?" diyerek kendisini aşağıladığını ve küçük düşürdüğünü öne sürmüştü. Arto da asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını ileri sürerek "Serkan Kaya, sosyal medya üzerinden 'Arto mudur, zırto mudur şebek geri zekâlı' şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu nedenle 10 bin liralık manevi tazminatın Serkan Kaya'dan tahsilini istiyoruz" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'E LAF ETTİRMEK İSTEMEDİM"

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Arto ve taraf avukatları katıldı. Sunucu Seren Serengil arkadaşı Arto'nun tanığı olarak dinlendi. Seren Serengil ifadesine, '' Yorumcu olduğum için daha öncesinden Serkan Kaya'nın İbrahim Tatlıses hakkımda ''Müslüm Gürses'i dinlerim İbrahim Tatlıses'i değil'' demişti bende sesinin benzerliği üzerinden eleştirmiştim. Yakın bir aile dostumuzun düğünündeydim Serkan Kaya'nın sahneye çıkacağını biliyordum. Şans eseri aynı masaya denk gelmişiz. Kendisi bana ''Benim okuduğumu İbrahim Tatlıses okuyamaz'' dedi. Bende Tatlıses'e laf ettirmek istemedim ve yanımda erkek arkadaşım olduğu için tartışma uzamasın diye başka masaya geçtim'' dedi.

"ARTO'YA ZIRTO DEDİ"

İfadesine devam eden Serengil, ''Serkan Kaya sahneye çıktı maskeli olduğu için kimse tanımadı. Sonra Arto sahneye çıktı ve alkışlar havalara uçuştu. Bende canlı yayın yaparken Serkan Kaya arkamdan gelerek kolumu sıktı ''Videoyu durdur'' dedi. Arto sahnede Serkan Kaya'nın sahnesiyle alakalı espri yaptı ve salondakiler güldü. Sonrasında Serkan Kaya sosyal medyadan Arto'ya zırto şaklaban tarzında söylemlerde bulundu'' dedi. Mahkeme davayı iler bir tarihe erteledi.

SEREN SERENGİL AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Seren Serengil, "Arto'yla beraber çok sevdiğimiz bir ailenin düğününe katılmıştık. Orada ben İbrahim Tatlıses'e masada hakaret edildiği için Serkan Kaya tarafından, hakaret etmeye devam etti. Sonra sahneye çıktı Serkan Kaya kimse alkışlamadı. Ardından Arto çıktı, çok alkış aldı. Bende o sırada arkadaşım olduğu için sosyal medyada canlı yayınla çekiyordum. Sonrasında ben sahne alacaktım. Ben Arto'yu çekerken, tabi Arto çok alkış alınca Serkan Kaya'da hiç alkış alamayınca Arto'da espiri yaptı 'Gördün mü? Sahne dediğin benim gibi sahne olacak' dedi. Espiriler yaparken, bende onu çekiyordum. Sen gel benim kolumu tut, kolumu sık 'O telefonu çabuk kapat, hepsini sileceksin, silmezsen seni çok kötü yaparım' dedi. Otelden çıkarken tekrar saldırdı. Erkek arkadaşım tabi bu sefer müdahale etti. Biz böyle bir saldırıya, özellikle kadın olarak çirkin bir saldırıya uğradık. Ondan sonra Arto'ya saldırdı bu seferde. Arto'ya çirkin hakaretlerde bulundu" dedi.

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