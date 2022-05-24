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Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor eleme hangi gün?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor eleme hangi gün?

Survivor eleme gecesi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haftada bir gün eleme gecesi düzenleniyor. Yarışmacılar hafta boyu 4 dokunulmazlığa çıkıyor ve hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirleniyor. Peki, Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor eleme hangi gün?

Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor eleme hangi gün? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da haftada bir gün eleme gecesi düzenleniyor. Dört eleme adayı yapılan SMS oylamasına göre eleniyor. Peki ama eleme gecesi ne zaman?

SURVİVOR ELEME GECESİ NE ZAMAN?

Survivor eleme günleri Salı günü yapılıyor.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlenmişti.

Ardından ise 3. dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler 3. aday olarak Hikmet'i seçti.

4. eleme adayı Sude oldu.

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