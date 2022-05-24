Çağatay Ulusoy’un tatil masrafları dudak uçuklattı

DENİZ AŞKI BİR BAŞKA

Balıkçılık ve su sporları konusunda bonkör davranan Çağatay Ulusoy, bu sene de kendisine yeni bir bot aldı. Ünlü oyuncu, balıkçılık için kullanacağı botuna 300 bin TL, elektrikli sörf tahtasına 130 bin TL ve yeni satın aldığı kanosuna da 30 bin TL verdi.