Çağatay Ulusoy'un tatil masrafları dudak uçuklattı
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın tatil sezonunu açtı. Teknesiyle Marmaris’e giden ünlü oyuncu, tatil öncesi 300 bin TL’ye yeni bir bot, 130 bin TL’ye elektrikli sörf tahtası ve 30 bin TL’ye kano aldı.
Magazin dünyasının deniz tutkunu isimlerinin başında gelen Çağatay Ulusoy. tatil sezonunu açtı. Uzun süredir birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın ile önceki günlerde Marmaris'e giden Ulusoy, geleneğini bozmadı.
Her zamanki gibi tatil için teknesini tercih eden yakışıklı oyuncu, dümenini Ege'ye çevirmeden önce de denize yatırımını yaptı.
DENİZ AŞKI BİR BAŞKA
Balıkçılık ve su sporları konusunda bonkör davranan Çağatay Ulusoy, bu sene de kendisine yeni bir bot aldı. Ünlü oyuncu, balıkçılık için kullanacağı botuna 300 bin TL, elektrikli sörf tahtasına 130 bin TL ve yeni satın aldığı kanosuna da 30 bin TL verdi.
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