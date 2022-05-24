Didem Kınalı sokağa tezgah açtı! Kıyafetlerini sattı

Pazar günü erkenden kalkıp elbiseleri gerdiği bir ipe asan Didem gün boyu satış yaptı. Didem Kınalı geçen ay kendisi Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada ölen kedisini dondurtmuş, dönüşte ise düzenlediği cenaze töreni ile gömmüştü.