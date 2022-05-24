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Didem Kınalı sokağa tezgah açtı! Kıyafetlerini sattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Didem Kınalı sokağa tezgah açtı! Kıyafetlerini sattı

"Oryantal Didem" olarak bilinen Didem Kınalı, sokakta tezgah açarak kıyafetlerini sattı. Giysilerini ve ayakkabılarını kaldırıma dizdi, 50 TL, 100 TL gibi rakamlara düşünmeden verdi.

Hayvan sevgisiyle tanınan Oryantal Didem, önceki gün Cihangir'de eski kıyafetlerini sokak hayvanları yararına sattı.

Didem Kınalı binlerce lira harcadığı yepyeni giysilerini ve ayakkabılarını kaldırımda sergileyerek 50 TL, 100 TL gibi rakamlara düşünmeden verdi.

Pazar günü erkenden kalkıp elbiseleri gerdiği bir ipe asan Didem gün boyu satış yaptı. Didem Kınalı geçen ay kendisi Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada ölen kedisini dondurtmuş, dönüşte ise düzenlediği cenaze töreni ile gömmüştü.

Kazancının yarısını Cihangir'deki kedi köpeklere harcadığını söyleyen Didem barınaklara da mama yardımı yapıyor.

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