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Billur Kalkavan’dan kötü haber geldi! Hamdi Alkan’ın paylaşımı ortaya çıkardı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Billur Kalkavan’dan kötü haber geldi! Hamdi Alkan’ın paylaşımı ortaya çıkardı

‘Eyvah Babam’ dizisiyle hafızalara kazınan Billur Kalkavan’dan kötü haber geldi. Akciğer kanserine yakalanan oyununun son halini ünlü yönetmen Hamdi Alkan paylaştı.

59 yaşındaki başarılı oyuncu Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu akciğer kanserine yakalandı.

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini korurken usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, arkadaşını yalnız bırakmadı.

HAMDİ ALKAN PAYLAŞTI

Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım." ifadelerini kullandı. Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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