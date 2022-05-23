Billur Kalkavan’dan kötü haber geldi! Hamdi Alkan’ın paylaşımı ortaya çıkardı

HAMDİ ALKAN PAYLAŞTI

Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım." ifadelerini kullandı. Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.