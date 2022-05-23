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Demet Evgar ve Levent Babataş’ın düğünü mahalleliyi isyan ettirdi! Sosyeteden sert tepki

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Demet Evgar ve Levent Babataş’ın düğünü mahalleliyi isyan ettirdi! Sosyeteden sert tepki

Geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar ve Levent Babataş, önceki gün Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı. Birçok ünlü ismin de katıldığı düğün mahalleliyi isyan ettirdi. Komşuları, müzik sesi ve de araçlardan hayli rahatsız oldu.

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, Mart'taki nikah töreninden sonra önceki akşam da Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı.




Ancak Snob Magazin'in haberine göre; Emirgan sakinleri, düğün nedeniyle yayılan müzik sesi ve daracık sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu.




Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan da tepkisini sosyal medyadan şu sözleriyle dile getirdi: "Emirgan'ın sokaklarını kapatıp, yaşlısı hastası demeden mahvettiler! Mahalle düğünü yapacaksan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yaşayan insanları düşüneceksin! Vale bile tutmadan yüzlerce insanın evinin, apartmanının kapı önlerini sokaklarını kapadılar. Hiç yakışmadı."




Ceren Moray'ın bu karesinde, düğün nedeniyle sokakta oluşan karmaşa görülüyor.




Songül Öden ile eşi, gazetecilere poz verirken sokaktan geçen araç sürücülerinin isyanıyla karşılaştı.

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