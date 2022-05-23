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Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'e büyük şok! Tazminat davasını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Çocuk oyuncu Kübra Süzgün’e büyük şok! Tazminat davasını kaybetti

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün, yüzü olduğu beyaz eşya markasıyla mahkemelik oldu. Firmanın görüntülerini anlaşmaları sona erdikten sonra izinsiz kullandığı iddiasıyla 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. mahkeme sözleşmeyi inceleyince Süzgün’ü haksız buldu.

13 yaşındaki Kübra Süzgün, rol aldığı dizilerde dikkat çekince birçok reklamda rol aldı. Oyuncu, 2019 yılında da bir beyaz eşya firmasının marka yüzü oldu.

Süzgün'ün ailesi, bir süre önce anlaşmaları sona ermesine rağmen firmanın kızlarının görüntülerini izinsiz kullanmaya davam ettiğini iddia ederek 30 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Aile dilekçede "Şirket görüntüleri 6 aylığına kullanacaktı. Ancak izinsiz olarak kullanmaya devam ediyor" diyerek 30 bin lira tazminat talep etti.

Ancak mahkeme sözleşmeyi inceleyince, Kübra'nın yasal temsilcisi olan babası Serkan Süzgün'ün ajans ile yapmış olduğu sözleşmede, görüntülerin süresiz kullanımına izin verdiğini tespit etti. Mahkeme tazminat davasını reddetti.

45. Pantene Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülü sahiplerinden biri olan Kübra Süzgün, sahneye gözyaşlarıyla damga vurmuştu.

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