Burçin Terzioğlu tektaşı ve alyansıyla müjdeyi verdi!
Uzun süredir Umut Duygu ile birliktelik yaşayan Burçin Terzioğlu, önceki akşam tektaşı ve alyansıyla düğünün müjdesini verdi. Demet Evgar'ın düğününe katılan güzel oyuncu evleneceklerini duyurdu.
Ekranların güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu ile uzun süredir birlikte olduğu Umut Duygu cephesinden güzel haber geldi.
Önceki akşam spor eğitmeni sevgilisiyle yakın dostu Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde düzenlenen düğününe katılan Terzioğlu, neşesiyle dikkat çekti. Duygu ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan 42 yaşındaki güzel oyuncunun sessiz sedasız nişanlandığı ortaya çıktı.
BU YAZ DÜĞÜN VAR
Parmağındaki alyansı ve tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Burçin Terzioğlu, gazetecilerin soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi.
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