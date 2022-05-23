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Burçin Terzioğlu tektaşı ve alyansıyla müjdeyi verdi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Burçin Terzioğlu tektaşı ve alyansıyla müjdeyi verdi!

Uzun süredir Umut Duygu ile birliktelik yaşayan Burçin Terzioğlu, önceki akşam tektaşı ve alyansıyla düğünün müjdesini verdi. Demet Evgar'ın düğününe katılan güzel oyuncu evleneceklerini duyurdu.

Ekranların güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu ile uzun süredir birlikte olduğu Umut Duygu cephesinden güzel haber geldi.

Önceki akşam spor eğitmeni sevgilisiyle yakın dostu Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde düzenlenen düğününe katılan Terzioğlu, neşesiyle dikkat çekti. Duygu ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan 42 yaşındaki güzel oyuncunun sessiz sedasız nişanlandığı ortaya çıktı.

BU YAZ DÜĞÜN VAR

Parmağındaki alyansı ve tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Burçin Terzioğlu, gazetecilerin soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi.

Güzel oyuncu, "Tektaşınız Umut Bey'in hediyesi mi?" sorusuna gülerek teşekkür etmekle yetindi, Bu arada Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun bu yaz Marmaris'teki bir törenle evlenmeyi planladığı iddia edildi.

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