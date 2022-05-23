Burçin Terzioğlu tektaşı ve alyansıyla müjdeyi verdi!

Güzel oyuncu, "Tektaşınız Umut Bey'in hediyesi mi?" sorusuna gülerek teşekkür etmekle yetindi, Bu arada Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun bu yaz Marmaris'teki bir törenle evlenmeyi planladığı iddia edildi.

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