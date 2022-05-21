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Kate Moss Bodrum’daki lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Kate Moss Bodrum’daki lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi

Bodrum aşığı İngiliz model Kate Moss, bu yıl da tatil için Türkbükü’ne geldi. Yıllar önce pidecide 7 bin liralık hesap gelince tepki gösteren 47 yaşındaki güzel, bu yıl da 195 TL’lik lahmacun fiyatını görünce şoke oldu. Ünlü model, şimdiden ucuz mekan aramaya başladı.

Sezon açıldı, Türkiye'nin birbirinden güzel tatil beldeleri hareketlendi. Milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanan Bodrum'da da otellerin neredeyse yarısı doldu. Ancak Bodrum bu yıl güzelliği ile değil, fiyatları ile daha çok konuşulacak gibi…

TÜRKBÜKÜ'NDE KAMPA GİRDİ

Her yıl tatil için Türkiye'ye rotasını çeviren dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss da, Bodrum'a geldi. Müdavimi olduğu ilçeye gelen ünlü model, Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa girdi.

LAHMACUN FİYATINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Ancak Kate Moss, bu kez mutsuz oldu. Nedeni de menülerdeki fiyat artışı…

Bir lahmacunun 195 TL olduğunu gören Moss, adeta şoka girdi.

DİĞER MEKANLARIN ÜCRETLERİNE BAKTI

Şaşkınlığını arkadaşlarından da gizleyemeyen ünlü model, hemen ilçedeki diğer mekanlar için araştırmalara başladı.

Ünlü model, yardımcısına akşam gideceği mekanların menü fiyatlarını çıkarttı.

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