Kate Moss Bodrum’daki lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi

Sezon açıldı, Türkiye'nin birbirinden güzel tatil beldeleri hareketlendi. Milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanan Bodrum'da da otellerin neredeyse yarısı doldu. Ancak Bodrum bu yıl güzelliği ile değil, fiyatları ile daha çok konuşulacak gibi…