Kate Moss Bodrum’daki lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi
Bodrum aşığı İngiliz model Kate Moss, bu yıl da tatil için Türkbükü’ne geldi. Yıllar önce pidecide 7 bin liralık hesap gelince tepki gösteren 47 yaşındaki güzel, bu yıl da 195 TL’lik lahmacun fiyatını görünce şoke oldu. Ünlü model, şimdiden ucuz mekan aramaya başladı.
Sezon açıldı, Türkiye'nin birbirinden güzel tatil beldeleri hareketlendi. Milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanan Bodrum'da da otellerin neredeyse yarısı doldu. Ancak Bodrum bu yıl güzelliği ile değil, fiyatları ile daha çok konuşulacak gibi…
LAHMACUN FİYATINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU
Ancak Kate Moss, bu kez mutsuz oldu. Nedeni de menülerdeki fiyat artışı…
Bir lahmacunun 195 TL olduğunu gören Moss, adeta şoka girdi.
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