Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler! Ali Erkazan'ın biyografisi
Ali Erkazan kimdir? Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına ünlü oyuncu Ali Erkazan konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen ünlü oyuncunun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte Ali Erkazan'ın biyografisi...
Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bugün Ali Erkazan konuk oldu. Magazin programında yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen Ali Erkazan'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Ali Erkazan hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte Ali Erkazan'ın biyografisi...
ALİ ERKAZAN KİMDİR?
Ali Erkazan, 1 Ocak 1952 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet Usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı.
Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.
2006 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Cüneyt Arkın, Mehmet Ali Erbil, Pascal Nouma, Sinem Kobal ve Burak Sergen ile birlikte rol almıştır.
12 Nisan 2016'da oyuncu Cansel Elçin'in yazıp yönettiği Melekleri Taşıyan Adam filminde Serkan Batçı ve Tereza Bonaventurova ile başrolü paylaştı.
OYNADIĞI OYUNLAR
Salpa : (Yılmaz Güney) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991
Ayaktakımı Arasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sacco ile Vanzetti : Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988
Sonuncular : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Misafir : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1084
Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981
Hikâye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
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- Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler! Ali Erkazan'ın biyografisi
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