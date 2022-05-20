Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan’ın oynadığı dizi ve filmler! Ali Erkazan’ın biyografisi

Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bugün Ali Erkazan konuk oldu. Magazin programında yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen Ali Erkazan'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Ali Erkazan hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte Ali Erkazan'ın biyografisi...

ALİ ERKAZAN KİMDİR?

Ali Erkazan, 1 Ocak 1952 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet Usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı.

Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.