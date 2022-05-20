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Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler! Ali Erkazan'ın biyografisi

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan’ın oynadığı dizi ve filmler! Ali Erkazan’ın biyografisi

Ali Erkazan kimdir? Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına ünlü oyuncu Ali Erkazan konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen ünlü oyuncunun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte Ali Erkazan'ın biyografisi...

Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bugün Ali Erkazan konuk oldu. Magazin programında yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen Ali Erkazan'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Ali Erkazan hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Ali Erkazan'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte Ali Erkazan'ın biyografisi...

ALİ ERKAZAN KİMDİR?

Ali Erkazan, 1 Ocak 1952 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet Usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı.

Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

2006 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Cüneyt Arkın, Mehmet Ali Erbil, Pascal Nouma, Sinem Kobal ve Burak Sergen ile birlikte rol almıştır.

12 Nisan 2016'da oyuncu Cansel Elçin'in yazıp yönettiği Melekleri Taşıyan Adam filminde Serkan Batçı ve Tereza Bonaventurova ile başrolü paylaştı.

OYNADIĞI OYUNLAR

Salpa : (Yılmaz Güney) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991
Ayaktakımı Arasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sacco ile Vanzetti : Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988
Sonuncular : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Misafir : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1084
Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981
Hikâye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021
Aykut Enişte - İhsan 2019
Hayat Sevince Güzel: Muhtar Soylu - 2016
Poyraz Karayel - İdris 2016
Benim Hala Umudum Var - Zafer 2013
Küstüm Çiçeği - 2010
Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül, Konyalı Adil - 2008

Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007
Evimin Erkeği - 2007
Sevgili Dünürüm - 2007
Annem - 2007
Hayırdır İnşallah - 2006
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006

Mavi Kuş - 2006
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Başımıza Gelenler - 2002
En Son Babalar Duyar - Mehmet usta 2002-2004
Son : Levent Kırca - 2001
Şaşıfelek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000
Sıdıka - 1997-2003
Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986
Kurt ve Kuzu - 1983

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