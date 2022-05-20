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Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar'ın konuğu Aslı Bekiroğlu nereli? Oynadığı diziler ve filmler

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar’ın konuğu Aslı Bekiroğlu nereli? Oynadığı diziler ve filmler

Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programına konuk oldu. Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar'ın konuğu Aslı Bekiroğlu nereli? Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı diziler ve filmler hangileri? İşte ünlü oyuncunun hayat hikayesi...

Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programına konuk olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hayat hikayesi gündeme geldi. Aslı Bekiroğlu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar'ın konuğu Aslı Bekiroğlu nereli? Aslı Bekiroğlu'nun oynadığı diziler ve filmler hangileri? İşte ayrıntılar...

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013: Beni Böyle Sev (Ayça) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

2015: Adı Mutluluk (Sera Yüksel) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

2016-2017: Gülümse Yeter (Yasemin Özdemir) - Başrol oyuncusu - TV dizisi

2016: İkimizin Yerine (Ceylan) - Yardımcı oyuncu - Sinema filmi

2017: Yol Arkadaşım (Bahar) - Başrol oyuncusu - Sinema filmi

2018: Dudullu Postası (Betül) - Yardımcı oyuncu - İnternet dizisi

2018-2019: Jet Sosyete (Melike Şahin) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

2019: Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan Yılmaz) - Başrol oyuncusu - TV dizisi

2020: Jet Sosyete (Melike Şahin) - Konuk oyuncu - TV dizisi

2021: Yetiş Zeynep (Zeynep ) - Başrol oyuncusu - İnternet dizisi

2021: Aşkım Bahardı (Bahar) - Başrol oyuncusu - TV filmi

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