Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar’ın konuğu Aslı Bekiroğlu nereli? Oynadığı diziler ve filmler

2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.