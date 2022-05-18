Eda Taşpınar Bodrum defterini kapattı! "Artık gitmeyeceğim"

"Beş ay Mikanos'taki evimde kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum."

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