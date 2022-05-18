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Eda Taşpınar Bodrum defterini kapattı! "Artık gitmeyeceğim"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Eda Taşpınar Bodrum defterini kapattı! Artık gitmeyeceğim

Türkbükü’nde çekilen fotoğrafları sayesinde şöhreti yakalayan Eda Taşpınar, Bodrum defterini kapattı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen sosyetik isim, artık Bodrum’a gitmeyeceğini söyledi.

Adını yıllar önce Nurettin Hasman'la yaşadığı aşk ve Bodrum'da şezlongda güneşlenirken çekilen fotoğraflarıyla duyuran Eda Taşpınar, ünlü olduğu yerin üzerini çizdi.

Kendi adını taşıyan güneş yağları sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde eden sosyetik ikoncan, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'tan ev almıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle konuşan Eda Taşpınar, "Bu yaz sizi Bodrum'da görecek miyiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Beş ay Mikanos'taki evimde kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum."

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