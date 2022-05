Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star önceki sezonlara göre bu sene 1 haftalık gecikmeyle ekran macerasına başladı. 2021 sezonunun finali 25 Haziran tarihinde bittiği için All Star sezonunun da bu tarihlerde bitmesi bekleniyor. Peki, Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?