Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?
Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 15 Ocak tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geldi. 3 aydır ekran macerasını sürdüren yarışmanın final tarihi ise merak ediliyor. Peki, Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?
Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star önceki sezonlara göre bu sene 1 haftalık gecikmeyle ekran macerasına başladı. 2021 sezonunun finali 25 Haziran tarihinde bittiği için All Star sezonunun da bu tarihlerde bitmesi bekleniyor. Peki, Survivor 2022 final ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Survivor 2022 All Star final tarihi açıklandı mı?
SURVİVOR ALL STAR FİNAL TARİHİ BELLİ Mİ?
Yarışmanın bu sezon finalinin Haziran'ın son haftasında yani 25-26 Haziran tarihlerinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak yarışma çok uzun soluklu olduğu için kesin bir final tarihi tahmin edilemiyor.
Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, final tarihinin Temmuz ayına kadar uzamasını istemediğini belirtmişti. Bunun nedeni ise yaz tatili geldiği için seyirci sayısında düşüş yaşanması.
Survivor All Star'ın final yapmasının ardından Masterchef 2022 dördüncü sezonuyla ekranlara gelecek. Her sene çok başarılı bir sezon geçiren bir diğer fenomen yarışma programı MasterChef'in bu sezon da yine aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.
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