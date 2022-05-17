Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da final yaklaştıkça gerilim de artmaya başladı. Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yarışmada dün akşam haftanın son eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...