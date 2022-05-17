Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'da bu haftanın dokunulmazlık oyunları sona erdi ve tüm eleme adayları belli oldu. Bu hafta 6 yarışmacının potaya girdi haftada elenecek yarışmacının kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da final yaklaştıkça gerilim de artmaya başladı. Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yarışmada dün akşam haftanın son eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 15 Mayıs akşamı gönüllüler takımı ile ünlüler takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
Kazanan takım ise Ünlüler oldu...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda son eleme adayı Hikmet oldu...
Yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı Berkan Karabulut, dördüncü eleme adayı Seda Ocak ve son eleme adayı Ogeday olmuştu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2022 All Star'da elenen isim Salı günü ödül oyunun ardından belli olacak...
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