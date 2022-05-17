Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ilişkisinde fenomen krizi! Attığı mesaj ortalığı karıştırdı
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, sosyal medyada birbirlerini takibi bırakıp ayrılığı ilan etti. Daha önce de birçok kez ayrılıp barışan çiftin bu seferki kriz nedeninin sosyal medya fenomeninin ünlü basketbolcuya Instagram’dan yolladığı samimi mesaj olduğu iddia edildi.
Son dönemin en gözde isimlerinden Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'e nazar değdi...
31 yaşındaki güzel oyuncu, bundan yaklaşık 20 gün önce "İişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" demişti. Ancak güzel oyuncu, dün yine aşkını Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
KİM BU FENOMEN?
Tuncer de Eda Ece'yi takipten çıkınca dedikodu kazanı kaynamaya başladı. İddiaya göre güzel oyuncu, ünlü bir sosyal medya fenomeninin sevgilisine Instagram'dan attığı mesajı gördü. İkili arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışma büyüdü ve ikili, yine ayrılık kararı aldı.
Daha önce de sık sık birbirlerini takipten çıkan ikilinin yeniden barışıp barışmayacağı ise merak konusu...
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