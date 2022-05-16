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Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’dan yürek yakan paylaşım: Çok özlüyorum...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’dan yürek yakan paylaşım: Çok özlüyorum...

Türk sinemasının usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Aydoğan'ın ölümünün altıncı yılında, oğlu Gurur Aydoğan duygusal bir mesaj paylaştı. Oya Aydoğan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Aydoğan, gönderisine duygusal bir not düştü.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Oya Aydoğan, 2016 yılında aort damarı yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aydoğan'ın vefatının üzerinden altı yıl geçti.

"ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, sanatçının vefatından sonra yaptığı bir açıklamada annesini özlediğini ancak hayatına devam ettiğini söylemişti. Gurur Aydoğan, "Annem bana hayatım boyunca kimseye mahcup etmeyecek derecede birikim bıraktı" ifadelerini kullanmıştı.

"NE YAZIK Kİ ZAMAN SU GİBİ AKIP, GEÇİYOR"

Gurur Aydoğan, annesini ölümünün yıl dönümünde andı. Oya Aydoğan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Aydoğan, gönderisine duygusal bir not düştü.

Oyuncunun, "Ne yazık ki zaman su gibi akıp, geçiyor... Bugün sensiz altıncı yıl... Mekanın cennet olsun meleğim. Sonsuza kadar aklımdasın..." ifadelerini not düştüğü paylaşım 3 binden fazla beğeni aldı.

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