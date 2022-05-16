Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’dan yürek yakan paylaşım: Çok özlüyorum...

"ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, sanatçının vefatından sonra yaptığı bir açıklamada annesini özlediğini ancak hayatına devam ettiğini söylemişti. Gurur Aydoğan, "Annem bana hayatım boyunca kimseye mahcup etmeyecek derecede birikim bıraktı" ifadelerini kullanmıştı.