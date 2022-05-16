Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’dan yürek yakan paylaşım: Çok özlüyorum...
Türk sinemasının usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Aydoğan'ın ölümünün altıncı yılında, oğlu Gurur Aydoğan duygusal bir mesaj paylaştı. Oya Aydoğan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Aydoğan, gönderisine duygusal bir not düştü.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Oya Aydoğan, 2016 yılında aort damarı yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aydoğan'ın vefatının üzerinden altı yıl geçti.
"ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"
Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, sanatçının vefatından sonra yaptığı bir açıklamada annesini özlediğini ancak hayatına devam ettiğini söylemişti. Gurur Aydoğan, "Annem bana hayatım boyunca kimseye mahcup etmeyecek derecede birikim bıraktı" ifadelerini kullanmıştı.
"NE YAZIK Kİ ZAMAN SU GİBİ AKIP, GEÇİYOR"
Gurur Aydoğan, annesini ölümünün yıl dönümünde andı. Oya Aydoğan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Aydoğan, gönderisine duygusal bir not düştü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzine zam gelecek mi? 16 Mayıs LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?
- DGS başvuru sınav ücreti ne kadar? 2022 DGS parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte ödeme detayları
- Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve ölüm nedeni...
- Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- 19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?
- 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları
- 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...
- Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ile Yakamoz s245 2. sezon olacak mı?
- Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...