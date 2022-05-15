Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın final tarihi merak ediliyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin finali için açıklamalar yakından takip ediliyordu. Peki, Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?