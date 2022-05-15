Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yargı'nın final yapacağı iddia edildi. Dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı ise merak ediliyor. Peki, Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın final tarihi merak ediliyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin finali için açıklamalar yakından takip ediliyordu. Peki, Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN, KAÇINCI BÖLÜMDE?
Son olarak 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.
Dizide Avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, Instagram hesabının hikaye kısmından dizinin 34. bölüm senaryosundan ilk sayfayı paylaştı.
Paylaşımına ''Peki bu nasıl bir final? Peki benim okurken bu kadar ağlamam normal mi'' notunu düşen Deniz, dizinin senaristi Sema Ergenekon'u etiketlemeyi de unutmadı.
Buna göre Yargı dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek 34. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.
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- Yargı sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde? Yargı sezon finali yapacak mı?
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