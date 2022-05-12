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Mehmet Ali Erbil sunucu Melike Öcalan'a ne dedi? Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte oynadığı diziler...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Mehmet Ali Erbil sunucu Melike Öcalan’a ne dedi? Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte oynadığı diziler...

Mehmet Ali Erbil sunucu Melike Öcalan'a ne dedi? Düşme nedeniyle kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile operasyon geçiren Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından eski günlerine geri döndü ve bir ödül törenine katıldı. Törende sunucu Melike Öcalan'a söylediği sözler sonrası gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in ne dediği araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Erbil sunucu Melike Öcalan'a ne dedi? Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte haberin detayları...

2018 yılında düşme nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının ardında eski günlerine dönen Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a söylediği sözler gündeme oturdu. Tepkilerin odağında olan Mehmet Ali Erbil'in ne söylediği araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Ali Erbil sunucu Melike Öcalan'a ne dedi? Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Melike Öcalan'ın hayat hikayesi...

MEHMET ALİ ERBİL SUNUCU MELİKE ÖCALAN'A NE DEDİ?

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve ödül töreninin sunucusu Melike Öcalan arasında geçen diyalog herkesi şaşırttı.

Mehmet Ali Erbil, ödülü vereceği anlarda Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan neye uğradığını şaşırdı. Mehmet Ali Erbil'in sözlerinin ardından Öcalan ise, "Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada düşmesinin ardından bazı kullanıcılar Mehmet Ali Erbil'in bu davranışını taciz olarak yorumladı.

MELİKE ÖCALAN KİMDİR?

Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklamı olan bir yağ markasının reklamını çekti. Bu reklam için, içlerinde Danimarkalı ve Hollandalı olmak üzere 375 kız arasından seçildi ve 4 yıl boyunca bu markanın reklamlarında oynadı.

Sonrasında 100'e yakın başrol reklam filmlerinde rol aldı. İlk sunuculuğunu ise 12 yaşındayken çocuk defilelerinde yapmaya başladı. İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı. Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza attı. Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı.

2003 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlenmiş ancak 2008 yılında boşanmıştır.

TV programları

(1997-1999)
12'ye kadar
İki Afet Bol Muhabbet
Çeşitli liste, müzik ve yarışma programları

(1998)
Show Başlıyor - Hazırlayan ve Sunan

(1999-2000)
Sabah Melike'si - Hazırlayan ve Sunan

(2000-2003)
Sabah Keyfi
Magazin Forever
Magazin Keyfi

(2003-2005)
Melike'yle Birlikte - Hazırlayan ve Sunan

(2006)
Süper Sabah
A Magazin

(2007)
Pürneşe

(2010)
Günaydın Türkiye

(2011-2012)
Avrasya Yıldızı

(2012-2013)
Melike ile Yeni Baştan

Diziler

Erguvan Yılları (1998- TGRT)
Üvey Baba (1999- STAR TV)
Ayşecik (1998-SHOW TV)
Reyting Hamdi (2002- ATV)
Kaptan (2007- SHOW TV)
EV Hapsi (2005)
Kelebek Çıkmazı (2007- ATV)
Kahve Bahane (2009- TURKMAX)

Tiyatro

* Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu - Haldun Dormen Müzikali - 2009

* Pir Sultan Abdal - SAKM (Sadri Alışık Kültür Merkezi) - 2011

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