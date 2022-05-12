Mehmet Ali Erbil sunucu Melike Öcalan’a ne dedi? Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte oynadığı diziler...

Mehmet Ali Erbil, ödülü vereceği anlarda Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan neye uğradığını şaşırdı. Mehmet Ali Erbil'in sözlerinin ardından Öcalan ise, "Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada düşmesinin ardından bazı kullanıcılar Mehmet Ali Erbil'in bu davranışını taciz olarak yorumladı.