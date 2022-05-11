11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan 9 milyon TL'lik şov

Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan 9 milyon TL'lik şov

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.05.2022
ABONE OL
Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu’ndan 9 milyon TL’lik şov

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Bebek’te kameralara yansıdı. İşletmecisi olduğu optik mağazasından çıkan Sarıoğlu, 9 milyon TL değerindeki aracıyla şov yaptı.

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hız ve adrenalin tutkusuyla biliniyor. 34 yaşındaki pilot, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; spor otomobilleri çok seven üç çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu, 9 milyon TL değerindeki sarı renkli Ferrari marka aracıyla Bebek'te görüntülendi.

2010 yılında dünyaevine girdiği eski futbolcu ile ortak açtıkları optik mağazasına gelen Yağmur Hanım, işleri devraldı. Eşi Sabri Sarıoğlu ise lüks araçlarının direksiyonuna geçip tur attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA