Hande Erçel Kaan Yıldırım sorularına geçit vermedi







Bu arada firmayla yaptığı reklam anlaşması karşılığında 1 buçuk milyon TL aldığı konuşulan 28 yaşındaki oyuncu, kendi tasarladığı ürünlerin her birinin satışından da pay alacak. Bu gelirin de 2 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

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