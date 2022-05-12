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Hande Erçel Kaan Yıldırım sorularına geçit vermedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Hande Erçel Kaan Yıldırım sorularına geçit vermedi

Hande Erçel, bir takı firmasıyla yaptığı iş birliğini yeniledi. Güzel oyuncu, iddiaya göre yeni anlaşma gereği 1 buçuk milyon TL’lik reklam ücretinin yanı sıra satıştan da pay alacak ve bu rakam da 2 milyon TL’yi bulacak.

Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, yüzü olduğu ünlü bir takı firması için şimdi de kapsül koleksiyon hazırladı.




Güzel oyuncunun doğa ve sanattan ilham alarak tasarladığı ürünler, önceki gün görücüye çıktı.




Koleksiyon lansmanına Hakan Yıldırım imzalı beyaz bir kıyafetle katılan Hande Erçel, kendi tasarladığı ürünlerin de modelliğini yaptı.




Tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, özel hayatının da işinin önüne geçmesine izin vermedi.




Gazetecilerin sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili ısrarlı soruları karşısında önce sessiz kalan güzel oyuncu, basın mensuplarının "İlişkiniz hayırlı olsun" sözleri karşısında "Özel bir gün için buradayız, her şey yolunda" demekle yetindi.




Bu arada firmayla yaptığı reklam anlaşması karşılığında 1 buçuk milyon TL aldığı konuşulan 28 yaşındaki oyuncu, kendi tasarladığı ürünlerin her birinin satışından da pay alacak. Bu gelirin de 2 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

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