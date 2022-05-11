Okan Karacan’a şantaj şoku! "Özel görüntülerin elimde"
Geçtiğimiz hakkında taciz davası açılan Okan Karacan’ın başı yine derde girdi. Kimliği belirsiz bir şahıs, Karacan’a özel görüntülerini yollayarak yayınlamakla tehdit etti. Görüntülerin medyaya düşmesinden endişe duyan sunucu, savcılığa koştu
Ünlü sunucu Okan Karacan'ın adı geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı.
İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı. Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.
Kimliği belirsiz kişi, iddialara göre Karaca'nın özel görüntülerini atarak, "Özel görüntülerin elimde" diye şantajda bulundu.
Paniğe kapılan Karacan'ın ilk işi şantajcıyı engellemek oldu. Ardından şantajcı başka bir numara ile mesaj atarak görüntüleri yayınlama tehdidinde bulundu.
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