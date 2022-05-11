Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün masrafı dudak uçuklattı! Sırp gazetesi ortaya çıkardı
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un düğün masrafları ortaya çıktı. Bir Sırp gazetesi, Marmaris’teki çok lüks bir otelde yapılacak ve iki gün sürecek düğünün 200 bin Euro’ya yani 3 milyon 200 bin TL’ye mal olacağını yazdı.
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'u düğün telaşı sardı. 3 Haziran'da Roma'da nikah masasına oturacak olan çift, düğünlerini de 10-12 Haziran'da Marmaris'teki çok lüks bir otelde yapacak.
Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılacak nikahla dünya evine girecek olan çift, düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı. 10-12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonu yapan Sandal'ın ödeyeceği fatura da ortaya çıktı.
Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in memleketi Sırbistan'ın Mondo gazetesi, detaylarla faturayı çıkarttı. Buna göre Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 10 Haziran akşamı otel bünyesinde bulunan çok ünlü bir Yunan restoranında kutlama yemeği yiyecek.
YEMEKLERE 20 BİN EURO
Ertesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek. Törende Sandal da mini bir konser verecek.
Sadece yemekler için 20 bin Euro ödeyecek olan Mustafa Sandal'ın cebinden 80 kişilik konaklama için 40 bin Euro çıkacak. Ulaşım için 30 bin Euro'yu gözden çıkartan şarkıcı, havai fişek ve şampanyalı kutlamalar için de otele toplamda 100 bin Euro ödemiş olacak. Böylece düğün için yaklaşık 200 bin Euro yani 3 milyon 200 bin TL'yi gözden çıkaran ünlü sanatçı, Melis Sütşurup'un ayağını da bir kez daha yerden kesecek.
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