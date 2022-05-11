Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un düğün masrafı dudak uçuklattı! Sırp gazetesi ortaya çıkardı

YEMEKLERE 20 BİN EURO

Ertesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek. Törende Sandal da mini bir konser verecek.

Sadece yemekler için 20 bin Euro ödeyecek olan Mustafa Sandal'ın cebinden 80 kişilik konaklama için 40 bin Euro çıkacak. Ulaşım için 30 bin Euro'yu gözden çıkartan şarkıcı, havai fişek ve şampanyalı kutlamalar için de otele toplamda 100 bin Euro ödemiş olacak. Böylece düğün için yaklaşık 200 bin Euro yani 3 milyon 200 bin TL'yi gözden çıkaran ünlü sanatçı, Melis Sütşurup'un ayağını da bir kez daha yerden kesecek.