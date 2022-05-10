Ünlü piyanist Fazıl Say'ın acı günü: Babası Ahmet Say vefat etti (Ahmet Say kimdir?)

Fazıl Say, babasının yaklaşık 4 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de kaydetti.

AHMET SAY'IN KİMDİR?

Ahmet Say, 1935'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı 1951'de bitiren yazar Say, 1954'te İstanbul Erkek Lisesini bitirdi.

Mezuniyetin ardından gittiği Almanya'da, basın yayın yüksek okulundan mezun olan Say, Türkiye'ye döndüğünde, Bingöl ve Erzincan'da öğretmenliğin yanı sıra halk eğitim merkezi müdürlüğü yaptı.

Say, 1964'te arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Türk Solu, 1977'de ise Türkiye Yazıları dergilerini yönetmeye başladı. Yaşamının büyük bölümünü Ankara'da geçiren Say'ın öykü ve yazıları, birçok dergi ve gazetede yayımlandı.

Öyküleri, hazırladığı dört ciltlik "Müzik Ansiklopedisi" ve bir dönem Cumhuriyet gazetesinde yaptığı müzik eleştirileriyle tanınan Ahmet Say, "Komil'in Atı" adlı hikayesiyle TRT 1970 Sanat Ödülleri Yarışmasında başarı ödülünü, bir diğer hikayesiyle 1974 Sabahattin Ali Hikaye Yarışmasında birincilik ödülü aldı.