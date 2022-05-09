Bodrum’da fiyatlarıyla ünlü mekan bu sezonda taviz vermedi! Ev fiyatına şezlong







2 MİLYON DOLARI OLMAYAN GİREMEZ

Türkler'in en çok tercih ettiği tatil yerleri arasında Dubai geliyor. Hemen hemen her köşede bir Türk'e rastlamanın mümkün olduğu Dubai'ye 'Gitmeyen Türk kalmamış' desem yeridir. Tabii burayı en çok tercih edenler de ünlü iş adamları ile influencer dediğimiz takipçileri bol ve sosyal medyalarını aktif kullanan güzel fenomenler... Son dönemde Dubai'nin en çok partileri konuşulur oldu. Kulağıma çok sık gelen bu özel partilere bizim iş dünyasından birçok kişi de katılıyormuş. Ama bunlar, öyle elini kolunu sallayarak girebileceğiniz partiler değil. Dünyanın her yerinden dünyaca ünlü futbolculardan tutun da en büyük şirketlerin patronlarına kadar birçok kişinin katıldığı partilerde eğlenebilmek için referansınız olması da şart... Daha önce bu partiye katılmış olan en az 3 kişinin referansıyla davetiye alabiliyormuşsunuz.