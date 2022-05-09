Seren Serengil’den ablası hakkında suç duyurusu! Bu kez affetmedi

ÜVEY ABLAYA ŞİKÂYET

Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın ''Kızım bana bakmıyor'' diyerek kendisine dava açtığını belirttiği dilekçesinin devamında ''Fulya Telli beni karalamak, küçük düşürmek için çabalamaktadır. Annemi ikna ederek davayı açmasını sağlamıştır. Manevi olarak yıprandım'' diyerek kendisine hakaret ve şantaj bulunduğunu iddia etti. Savcılık sunucunu şikâyet üzerine soruşturma başlattı.