Yakamoz s245 2. sezon ne zaman, olacak mı? Yakamoz S-245 2. sezon var mı? Oyuncu kadrosu...
Yakamoz s245 2. sezon ne zaman, olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Yakamoz s245 dizisi, dünyayı altüst eden bir felaketin ardından Arman ve mürettebatının ölüm kalım mücadelesini anlatıyor. Netflix yapımı dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Yakamoz s245 2. sezon ne zaman, olacak mı? Yakamoz S-245 2. sezon var mı? Oyuncu kadrosu...
Yakamoz s245 2. sezon ne zaman, olacak mı? Yakamoz S-245 2. sezon var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix dijital platformunda yayınlanan Türk dizisi Yakamoz s245'in 1. sezonu 2022 Nisan ayında izleyiciyle buluştu. Büyük heyecanla takip edilen dizinin yeni sezon tarihi şimdiden merak edilmeye başladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un da başrolünde yer aldığı dizi, güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Yakamoz s245 2. sezon ne zaman, olacak mı? Yakamoz S-245 2. sezon var mı? Oyuncu kadrosu...
YAKAMOZ S245 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yakamoz s245 dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı konusunda henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama gelmesi halinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
YAKAMOZ S245 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Yakamoz s245 1. sezon 1. bölüm: Arman, babasının sponsor olduğu, denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya gönülsüzce katılır. Hatice, İncirlik Hava Üssü'nde alışılmadık bir radyometre ölçümü yapar.
Yakamoz s245 1. sezon 2. bölüm: Kos'ta, hayatta kalanlar için arama çalışması yapılır. Arman ve Defne gün doğmadan Kenan'ı bulmak için zamanla yarışır. Felix ve Cem elektrik arızasını gidermeye çabalar.
Yakamoz s245 1. sezon 3. bölüm: Denizaltının içinde Arman ve Umut arasındaki gerilim son raddeye varır. Barış'ın hareketleri kontrolden çıkınca Erenay zor bir karar vermek zorunda kalır.
Yakamoz s245 1. sezon 4. bölüm: Arman ve Yonca dalarak bir hasarı onarmak için denizaltının dışına çıkmak zorunda kalır ama tehlike devam etmektedir. Yakamoz mürettebatı kaçak bir yolcu bulur.
Yakamoz s245 1. sezon 5. bölüm: Hatice, Erenay hakkındaki sarsıcı gerçeği açıklayınca Umut ve Yonca, Defne'den şüphelenmeye başlar. Mürettebat bir uçağı takibe alır. Cem kahredici bir seçim yapar.
Yakamoz s245 1. sezon 6. bölüm: Umut rotayı değiştirip Norveç'teki bir tohum deposuna gitmeye karar verir. Hatice gizlice Defne'nin odasını arar. Mürettebat İspanya'da karaya çıkar ve bir kıyım yaşanır.
Yakamoz s245 1. sezon 7. bölüm: Umut NATO'dan gelen bir mesajı okuyunca Arman'a saldırır. Umut'a tuzak kuran Arman, daha sonra telefonda babasıyla konuşur.
YAKAMOZ S245 OYUNCULARI
Kıvanç Tatlıtuğ - Arman
Özge Özpirinçci - Defne
Ertan Saban - Umut
Ece Çeşmioğlu - Yonca
Jerry Hoffmann - Felix
Ecem Uzun - Rana
Meriç Aral - Hatice
Onur Ünsal - Cem
Ersin Arıcı - Altan
Güven Murat Akpınar - Barış
Alper Saldıran - Server
Hakan Salınmış - Erenay
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