Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin eleme adayı olduğu merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın ikinci eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da heyecan devam ediyor. 97. bölümü ile 6 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek olan Suvivor'da 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star 97. bölümde elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.
SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE GERGİN ANLAR!
Survivor 2022'de sık sık yaşanan tartışmalar 97. bölümde adeta tavan yaptı. Adem ve Ogeday arasındaki tartışmaya sunucu Murat Ceylan'ın "yeter" diye bağırarak tepki vermesi de dikkat çekti.
MERVE AYDIN VE PARVİZ ABDULLAYEV ELENDİ!
Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu. Öte yandan Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. 2 yarışmacı da adaya mecburi veda etmek zorunda kaldı.
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