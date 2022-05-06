Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da heyecan devam ediyor. 97. bölümü ile 6 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek olan Suvivor'da 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?