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Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Son sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Son sağlık durumu nasıl?

Bahar Öztan öldü mü? "Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli" olarak tanınan ünlü oyuncu Bahar Öztan üç kez kanseri yenmişti. Bahar Öztan'ın dördüncü kez kansere yakalandığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun hayranları sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Bahar Öztan'ın son sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

Bahar Öztan kimdir, sağlık durumu nasıl? Şaşkın Milyoner, Kanlı Nigar, Doktor Civanım, Ortadirek Şaban gibi birçok yapımda rol alan Türk sinemasının usta ismi Bahar Öztan'dan üzücü haber geldi. Üç kez kanseri yenen ünlü oyuncunun hastalığının nüksettiği öğrenildi. Peki, Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Bahar Öztan'ın son sağlık durumu nasıl? İşte Bahar Öztan hakkında merak edilenler...

BAHAR ÖZTAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bahar Öztan'ın dördüncü kez kolon kanserine yakalandığı, tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi. Usta oyuncu yaşamını Bodrum'da sürdürüyor.

"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyen Öztan, ekranlarda ilk kez bir şampuan reklamında gözüktü. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır.

Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur.

Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü.

1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta bir butik oteli işletmeye başladı.

1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.

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