Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Son sağlık durumu nasıl?
Bahar Öztan öldü mü? "Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli" olarak tanınan ünlü oyuncu Bahar Öztan üç kez kanseri yenmişti. Bahar Öztan'ın dördüncü kez kansere yakalandığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun hayranları sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Bahar Öztan'ın son sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...
Bahar Öztan kimdir, sağlık durumu nasıl? Şaşkın Milyoner, Kanlı Nigar, Doktor Civanım, Ortadirek Şaban gibi birçok yapımda rol alan Türk sinemasının usta ismi Bahar Öztan'dan üzücü haber geldi. Üç kez kanseri yenen ünlü oyuncunun hastalığının nüksettiği öğrenildi. Peki, Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Bahar Öztan'ın son sağlık durumu nasıl? İşte Bahar Öztan hakkında merak edilenler...
BAHAR ÖZTAN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bahar Öztan'ın dördüncü kez kolon kanserine yakalandığı, tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi. Usta oyuncu yaşamını Bodrum'da sürdürüyor.
"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"
Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyen Öztan, ekranlarda ilk kez bir şampuan reklamında gözüktü. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır.
Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur.
Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü.
1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta bir butik oteli işletmeye başladı.
1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bahar Öztan öldü mü? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan ne kanseri, hastalığı ne? Son sağlık durumu nasıl?
- Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Açıklama sonrasında...
- KPSS başvuru ne zaman yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: Lise, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman?
- TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte tarihler...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 15 bin TL'ye alan isim...
- 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? Son gelişmeler...
- BİLSEM ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi...
- İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: İtibarsızlaştırma operasyonuyla karşı karşıyayız
- YKS kaç gün kaldı? 2022 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Bekçilik başvuru son gün ne zaman? EGM PA 2022 1. dönem bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti...
- Green Card açıklanma tarihi heyecanla bekleniyor! 2022 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?