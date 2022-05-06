Ivana Sert'e büyük şok! Ortağı imzasını taklit ederek...
Ünlü modacı Ivana Sert Hatem Yavuz’la birlikte kurduğu Dot Tekstil şirketinin üçüncü ortağı Alparslan Kılıç ile mahkemelik oldu. Şirketten tasfiye davası açılan Kılıç’ın dosyası bilirkişiye gönderilmiş, bilirkişi şirketin karar defterinde yaptığı inceleme sonrası bir rapor sunmuştu. Kılıç hakkında hazırlanan iddianamede şirketin karar defterine Ivana Sert adına imza atarak suç işlediği anlatıldı.
Ünlü modacı Ivana Sert, Hatem Yavuz'la birlikte Dot Tekstil isimli bir şirketin imza yetkilisi ve temsilcisiydi. Şirketin üçüncü ortağı olan Alparslan Kılıç ortaklığın bozulması nedeniyle ticaret mahkemesinde dava edildi. Şirketten tasfiye davası açılan Kılıç'ın davasında iddiaya göre, dosya bilirkişiye gönderilmiş, bilirkişi şirketin karar defterinde yaptığı inceleme sonrası bir rapor sunmuştu.
ORTAKLIKTAN TASFİYE EDİLECEKTİ
Raporda Serdar Çiçek'in müdür olarak şirkete atanmasına dair izin verilen belgede Ivana Sert ve Hatem Yavuz'un da imzaları bulunuyordu. Fakat Yavuz ve Sert'in bu durumdan haberi bile yoktu. Rapor sonrası durumdan haberdar olan ünlü modacı imzaların sahte olduğunu ve kendisinin el ürünü olmadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
İMZALAR SAHTE ÇIKTI
Şirketin incelenen karar defterindeki imzaların grafoloji incelemesine gitmesine karar verildi. Yapılan inceleme sonrası Asliye Ticaret Mahkemesinde haklı olmak adına delil toplamaya çalışan Alparslan Kılıç'ın Ivana Sert ve Hatem Yavuz adına karar defterine imza attığı ortaya çıktı.
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİKTEN YARGILANACAK
Rapor sonrası 'Özel Belgede Sahtecilik' suçunu işlediği ileri sürülen şirket ortağı Alparslan Kılıç hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şirketin karar defterine Ivana Sert adına imza atarak suç işlediği anlatıldı. Dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
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