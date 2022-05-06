Justin Bieber kara listeye alındı! Artık alamayacak
En lüks otomobil markalarından olan Ferrari, bazı ünlüleri kara listeye aldı. Prestiji ve değerini korumak için belli kurallar getirmesiyle bilinen markanın kara listeye aldığı isimlerden biri de Justin Bieber oldu.
Dünyaca ünlü lüks otomobil markası Ferrari, yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı. Ferrari, bazı ünlüleri kara listeye aldı. Bu isimlerin başında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber yer aldı.
JUSTİN BİEBER'A ARAÇ SATMAK İSTEMİYORLAR!
Bazı ünlüleri kara listeye alan Ferrari, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'e araba satmak istemiyor.
'ARACIN BOYANMASI KABUL EDİLEMEZ'
Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için belli kurallar getirmesiyle biliniyor. Ünlü marka, Bieber'ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı
- Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...
- BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Cuma hutbesi 6 Mayıs 2022! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça ve Türkçe tam metni!
- Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Gül ağacından dilek ne zaman, saat kaçta alınır?
- Açık cezaevi izinleri son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır? Kira hesaplama yöntemi...
- Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı...
- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURULARI: Bekçilik başvuruları ne zaman bitiyor? Bekçilik alımı hangi illerde olacak?
- Survivor Merve Aydın sakatlandı mı, sakatlığı ne? Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı açıklıyor...
- Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi