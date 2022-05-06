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Justin Bieber kara listeye alındı! Artık alamayacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Justin Bieber kara listeye alındı! Artık alamayacak

En lüks otomobil markalarından olan Ferrari, bazı ünlüleri kara listeye aldı. Prestiji ve değerini korumak için belli kurallar getirmesiyle bilinen markanın kara listeye aldığı isimlerden biri de Justin Bieber oldu.

Dünyaca ünlü lüks otomobil markası Ferrari, yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı. Ferrari, bazı ünlüleri kara listeye aldı. Bu isimlerin başında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber yer aldı.

JUSTİN BİEBER'A ARAÇ SATMAK İSTEMİYORLAR!

Bazı ünlüleri kara listeye alan Ferrari, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'e araba satmak istemiyor.

'ARACIN BOYANMASI KABUL EDİLEMEZ'

Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için belli kurallar getirmesiyle biliniyor. Ünlü marka, Bieber'ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

KARA LİSTEYE ALINDI

Marka ayrıca ünlü şarkıcının "aracı açık artırmaya çıkarma" engelini de aştığını da ifade ederek Bieber'ı kara listeye aldı.

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