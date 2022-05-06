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Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Açıklama sonrasında...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Açıklama sonrasında...

Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık iddiaları gündeme geldi. Yayınlanan son bölüm fragmanında Esra'nın yaralanması sonrasında Gaye Gürsel'in diziden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Açıklama sonrasında...

Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Esra karakterine hayat veren Gaye Gürsel'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Konu hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki, Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Açıklama sonrasında...

ARKA SOKAKLAR ESRA ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar Esra karakterinin ölüp ölmediği bu akşam belli olacak. Karakterin ölüp ölmemesine ilişkin henüz net bir bilgi yok.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor. Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi bekliyor; fakat doktor, baş sağlığı diliyor. Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor.

GAYE GÜRSEL KİMDİR?

1980 yılında İzmir'de doğan Gaye Gürsel, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Eğitimini tamamlamasının ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri alan Gürsel, 2004 yılında yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği Haziran Gecesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Asi, Elif, Kurtlar Vadisi Pusu, İşler Güçler gibi birçok dizide rol alan Gaye Gürsel ayrıca Gelecek Uzun Sürer, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Meleklerin Mucizesi, Müthiş Bir Film ve Babası gibi sinema filmlerinde de yer aldı.

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