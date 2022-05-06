Arka Sokaklar Esra ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Arka Sokaklar Gaye Gürsel diziden ayrılıyor mu? Açıklama sonrasında...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor. Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi bekliyor; fakat doktor, baş sağlığı diliyor. Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor.