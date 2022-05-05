Survivor'da nefes kesen fragman! Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? Merve Aydın'ın annesi kimdir, vefat mı etti?
Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Merve Aydın'ın ağladığı görülüyor. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı ise zorlanarak bir açıklama yaptı. Peki, Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? Merve Aydın'ın annesi kimdir, vefat mı etti?
Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? Merve Aydın'ın annesi kimdir, vefat mı etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 96. yeni bölüm fragmanında Merve Aydın, dokunulmazlık oyunu sırasında bacağından sakatlık yaşıyor. ''Bitti'' diyerek ağlayan Survivor Merve'nin sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti de gündeme oturdu. Peki, Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? Merve Aydın'ın annesi kimdir, vefat mı etti?
SURVİVOR MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?
Ünlüler takımında mücadele eden ve kadın yarışmacılar arasında performansıyla dikkat çeken Merve Aydın, 96. yeni bölümde dokunulmazlık oyunu içişn çıktığı parkurda bir anda bacağından sakatlık yaşıyor. Aydın, ''Bitti! Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' sözleri arasında gözyaşlarını tutamadı.
Merve Aydın'ın yarışmadaki akıbeti yeni bölümün ekrana gelmesiyle netlik kazanacak. Acun Ilıcalı, ada konseyinde son durum hakkında bilgi veriyor. Ilıcalı, ''Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz.'' sözleri ile konuşmasına başlıyor.
MERVE AYDIN KİMDİR?
Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy İstanbul'da dünyaya geldi.
2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir. Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır
2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılan Aydın, 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer aldı. 22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 15 Şubat 2018'de tv8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survivor 2018'de All Star takımında yer almıştır. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. 21 Ağustos 2019'da ''MERVE AYDIN SPOR OKULU'' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.
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- Survivor'da nefes kesen fragman! Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? Merve Aydın'ın annesi kimdir, vefat mı etti?
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