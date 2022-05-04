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Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Sadakatsiz final mi yaptı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D yayın akışında yer almadı. Sevenleri yeni bölümlerin ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor. Peki, Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin yapım ekibinden yeni bölüm ile alakalı açıklama gelirken bilindiği üzere Ramazan Bayramı dolayısıyla pek çok dizi yayın hayatına ara vermişti. Peki, Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yeni bölümü 11 Mayıs akşamı ekrana gelecek. Dizi üç hafta daha yayınlandıktan sonra final yapacak.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizum Hoca

22:15 Bizum Hoca

00:10 Sadakatsiz (Tekrar)

02:15 Büyük İkilem

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Sadakatsiz'e kısa bir bayram arası... Merakla beklenen efsane finale son 3 bölüm! 11 Mayıs Çarşamba yeni bölümde görüşmek üzere.!! ifadeleri yer aldı.

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