Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin yapım ekibinden yeni bölüm ile alakalı açıklama gelirken bilindiği üzere Ramazan Bayramı dolayısıyla pek çok dizi yayın hayatına ara vermişti. Peki, Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...