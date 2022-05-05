Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? Barbaroslar final mi yaptı, neden yok? 5 Mayıs TRT 1 yayın akışı...
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşurken bugün yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Hayranları sevilen dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? Barbaroslar final mi yaptı, neden yok? 5 Mayıs TRT 1 yayın akışı...
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? Barbaroslar final mi yaptı, neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayın akışında yer almıyor. Sevenleri dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? Barbaroslar final mi yaptı, neden yok? 5 Mayıs TRT 1 yayın akışı...
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM YOK MU?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam TRT1'in yayın akışında bulunmuyor.
Bugün bayram arası dolayısıyla yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelmesi bekleniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
22:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
01:45 Dengi Dengine
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