Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? Barbaroslar final mi yaptı, neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayın akışında yer almıyor. Sevenleri dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? Barbaroslar final mi yaptı, neden yok? 5 Mayıs TRT 1 yayın akışı...